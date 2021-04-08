"كاكه حمه" يعلن ابرز محاور اجتماع نيجيرفان بارزاني مع الاحزاب الكوردستانية

شفق نيوز/ اعلن سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الخميس، أن وحدة الصف الكوردي والمشاركة في الانتخابات العراقية بقائمة واحدة هي أبرز ما جرى مناقشته في اجتماع رئاسة اقليم كوردستان مع الاحزاب والاطراف الكوردستانية.

وقال "كاكه حمه" في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بحضور مراسل وكالة شفق نيوز، ان اجتماع رئاسة الاقليم مع الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية كان اجتماعا ايجابيا خصوصا وانه يأتي بعد مدة من انقطاع تلك الاحزاب مع بعضها.

واشار "كاكه حمه" الى الاجتماع تناول عدة محاور ومنها حماية وحدة الصف الكوردي، لافتا الى انه لم تكن هناك اية موانع بهذا الصدد.

اما بشأن الانتخابات العراقية المبكرة فقد اكد "كاكه حمه" انه تم الاقتراح بان تشارك جميع الاطراف الكوردستانية بقائمة واحدة في المناطق.