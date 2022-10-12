"كاكه حمه" يطلب من حكومة الإقليم السماح لقوات حزبه بالتحرك صوب خانقين

شفق نيوز/ دعا رئيس الحزب الإشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كوردستان بالسماح لقوات حزبه بالتحرك صوب قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد وذلك بعد مطالبة قيادة عمليات ديالى القوات الكوردية المتواجدة هناك بالانسحاب إلى خارج القضاء.

جاء ذلك في رسالة وجهها الحاج محمود إلى وزارة البيشمركة وحكومة إقليم كوردستان بشأن الأوضاع في خانقين.

وقال الحاج محمود الذي يُعرف لدى الأوساط الكوردستانية بـ"كاكه حمه"، إنه "على الرغم من الوضع السيء، واختفاء شيرازة الدولة ومرور عام على الانتخابات البرلمانية في العراق إلا أنه لم تتشكل الحكومة لغاية الآن"، مردفا بالقول انه وعلى الرغم من هذا الوضع السيء إلا أن الحكومة العراقية لم تنس الكورد بعدُ ووزير النفط والمحاكم يخلقون تهديدات ومشاكل لإقليم كوردستان كل يوم".

وأضاف أنه "في المناطق المستقطعة يتم طرد الكورد من ممتلكات آبائهم وأجدادهم ومع ذلك فإنه ما يزال موتى ومقابر الكورد في تلك المناطق أكثر من باقي المكونات الأخرى، وكما ترون قد تم أسرهم، والآن جاءوا إلى مدينة خانقين ويتبعون فيها سياسة التعريب ضد الكورد ويهددونهم".

وأضاف مخاطبا حكومة الاقليم ووزارة البيشمركة، "إذا كان لدى الحكومة التزام، فلا يمكنها استخدام القوة، نطلب منكم السماح لقوات الحزب الاشتراكي بالوصول إلى خانقين في غضون ساعات، ولن نسمح للأجانب بتثبيت بساطيلهم السوداء في خانقين".