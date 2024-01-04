"كاكه حمه" يذكّر سلطات بغداد وإيران بمواقف سليماني: كان يناصر الإقليم

شفق نيوز/ طالب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، يوم الخميس، السلطات الإيرانية العراقية الالتزام بتوصيات "قاسم سليماني" الخاصة باقليم كوردستان، في حين توقع عدم إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر.

وقال محمود المعروف لدى الاوساط الكوردية بـ"كاكه حمه" خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "قاسم سليماني كان رجلاً مدافعاً عن بلده وله مواقف خالدة، ومن هنا اذكّر الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية بموقفه عندما كان يقول لو كانت بين الإقليم وبغداد مشكلة، سأناصر الإقليم"، مضيفا "لهذا اذكر تلك الجهات بهذه المواقف المشرفة".

وحول انتخابات برلمان كوردستان، أكد "كاكه حمه"، إنه "كان متوقعا أن لا تجرى الانتخابات في موعدها المقرر ومن الجيد إذا أجريت بين شهري أيار وحزيران المقبلين"، مشيرا الى انه "اذا تم الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي فحينها ستتم الانتخابات في موعدها المحدد".

وحول "الاعتدائات المستمرة" على الإقليم بين رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني ان "الكثير من اعداء الكورد يريدون النيل من ارادة شعب كوردستان، لكن نحن نقول ان الكورد موجودين على أرضهم ولن تأثر بهم تلك الاعتداءات"، مشيرا الي "ضرورة التماسك الكوردي في الوضع الحالي".

وحول تسلم الكورد منصب محافظ كركوك أشار "كاكه حمه"، إلى أن "الكورد لم يحصلوا على أصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات في المناطق المتنازع عليها بسبب عدم توافق الأحزاب الكوردية فيما بينها"، مؤكدا أن "الأطراف السنية والتركمان والأقليات هي من حصلت على الأصوات ولم تحصل القوى الكوردية على ما تريد من الأصوات لهذا يتطلب من الكورد توحيد موقفهم في هذه المرحلة".

يشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق وجهت أمس كتابا رسميا الى مكتب رئيس اقليم كوردستان، تقترح فيه موعداً جديداً لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان يتم تحديده بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.