"كاكه حمه" يحذر من مساعٍ تهدف لتحجيم جغرافية إقليم كوردستان وتقويض إقتصاده

شفق نيوز/ حذر الأمين العام للحزب الاشتراكي الكوردستاني، محمد الحاج محمود، يوم الثلاثاء، من مساعٍ يبذلها "الأعداء" تهدف إلى تحجيم جغرافية إقليم كوردستان، وتقويض إقتصاده.

وقال الحاج محمود المعروف لدى الاوساط الشعبية بـ"كاكه حمه" في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس حزبه، إن "شعبنا، وحكومة الاقليم، وبرلمان كوردستان، والقضاء، والكيان السياسي يمرون بظروف خطيرة".

وأضاف أن "أعداء شعبنا وبأشكال مختلفة يبذلون الجهود لتضعيف كياننا السياسي، وتحجيم جغرافية إقليم كوردستان، وقطع مصادر إيراداته"، مردفا بالقول إن "تلك المساعي متواصلة وبتسميات متعددة"

وتابع الحاج محمود قائلا: نقول للأعداء يتعين عليهم الاتعاض من الماضي ابتداء من الملك الفيصل وباقي الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم العراق وحتى صدام حسين من الذين وقفوا ضد الكورد، فإلى أين وصل بهم المطاف؟".

وقال ايضا على الأعداء أن يفكروا بأن مصيرهم لن يكون أفضل من مصير هؤلاء، وان شعب كوردستان لن يستسلم بل سيحافظ بدمائه على أرضه ووطنه.