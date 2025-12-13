كاكه حمه: من الأفضل أن تكون مباحثات تشكيل الحكومة مع الشيعة

شفق نيوز- أربيل

كشف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود المعروف بالأوساط الشعبية الكوردية بـ"كاكه حمه"، يوم السبت، عن تفضيله إجراء مباحثات مع القوى السياسية الشيعية بشأن الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال حمه، في تصريح للصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه يفضّل أن تخوض الأحزاب السياسية الكوردية مباحثاتها ومفاوضاتها بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية مع القوى الشيعية، معتبراً أن لدى السُنة مشاكل تتعلق بالجغرافية مع الكورد.

وأضاف أن "الأطراف السياسية، سواء كانت شيعية أم سنية في بغداد، رأيها واحد تجاه الكورد، ولا يوجد أي فرق بينهم"، مبيناً في الوقت نفسه أن "رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ينصب العداء للكورد، ولدينا مشاكل مع السُنة، فهم يطالبون الكورد بأراضٍ مثل محافظة كركوك، وقضاء عقرة، وخانقين".

وأشار حمه إلى أن "الشيعة أبعد عنا من ناحية الجغرافية، ومن الأفضل أن نتحدث ونتفق معهم"، معرباً عن أمله بأن يتمكن الحزبان الرئيسيان في إقليم كوردستان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني) من تفعيل برلمان كوردستان.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.