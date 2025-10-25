كاكا حمه: مشكلات كوردستان أكبر من فلسطين.. ومن لم يرحم الحسين لا يرحم الكورد

شفق نيوز– السليمانية

انتقد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاج محمود، اليوم السبت، طريقة تعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان، داعياً إلى اتخاذ الإقليم خطوة باتجاه "الانفصال أو الكونفدرالية" في حال لم يتم حل مشكلات كوردستان.

وقال حاج محمود المعروف لدى الأوساط الشعبية بـ "كاكا حمه" في تصريح للصحفيين اليوم في السليمانية، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان لا يُعامل كما ينبغي، ولا تُخصّص له حصص عادلة، فنحن لا نُعتبر رقماً في المعادلة العراقية، وما زال الدستور العراقي غير مطبّق حتى الآن".

وأضاف حاج محمود، أن "مشكلات إقليم كوردستان أكبر من مشكلات فلسطين"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تتطلب حلولاً جذرية لأزمة الرواتب، التي لن تُحل بهذه العقلية الحالية".

وشدّد على ضرورة مشاركة الكورد الفاعلة في الانتخابات لضمان تمثيل حقيقي لهم في بغداد يسهم في معالجة تلك الأزمات.

وأشار إلى أن "القوانين في الإقليم وبغداد ليست مستقلة، ويمكن لأي شخص تغييرها بمجرد اتصال هاتفي"، موضحاً أن "أي قرار في العراق لا يُنفذ دون موافقة المجلس الاتحادي، وهذا خلل بنيوي في النظام الإداري والسياسي للدولة".

وبيّن أن "المطلوب هو إيجاد حلول واقعية لأزمات المواطنين، فمسألة تأخر الرواتب يجب أن تُحل بشكل نهائي، لا أن تبقى رهينة الوعود، مرة يقولون الرواتب ستُصرف، ومرة أخرى يؤكدون العكس، حتى بات رئيس الوزراء نفسه في حرج من كثرة التراجع، وهو ما يُسبب معاناة لستة ملايين مواطن في الإقليم".

وأكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، أن "هذه الانتخابات لن تؤثر على حجم أو تمثيل الكورد في بغداد، لكن الحل النهائي يكمن إما في اللجوء إلى النظام الكونفدرالي أو إعلان الاستقلال، لأن الحقوق الحقيقية لا تُنتزع إلا عبر موقف سياسي واضح وموحد".

وفي معرض حديثه عن طبيعة التعامل العراقي مع الكورد، قال كاكا حمه، إن "أهل العراق لم يرحموا الإمام الحسين، الذي والدته فاطمة بنت رسول الله، وأبيه علي بن أبي طالب بن عم الرسول، وقد قاموا بتقطيعه وتوزيعه على الأمصار، فكيف سيرحمون غيره؟"، في إشارة منه إلى عمق المظلومية التاريخية التي يتعرض لها الكورد وضرورة اتعاظهم من تجارب الماضي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، شدّد في وقت سابق اليوم السبت، على أهمية أن تكون من أولويات الحكومة الاتحادية المقبلة معالجة مسألة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.