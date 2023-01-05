كاكه حمه: سليماني كان يحكم المنطقة بأسرها وقدم لنا الدعم والمساعدة في حرب داعش

شفق نيوز/ أثنى الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود يوم الخميس على دور قائد فيلق القدس السابق في الحرس الجمهوري الإيراني قاسم سليماني في الحرب ضد تنظيم داعش في اقليم كوردستان وباقي اجزاء العراق.

وقال الحاج محمود المعروف لدى الاوساط الشعبية بـ"كاكه حمه" في كلمة له خلال حفل تأبيني لسليماني أُقيم اليوم في مدينة السليمانية، ان "الجنرال سليماني كان صديقا للجميع وليس كوردستان وحسب"، مردفا بالقول ان "سليماني ذاك المناضل الذي كان يحكم المنطقة بأسرها حيث كان يحكم العراق واليمن ولبنان وسوريا والبوسنة وجزءا من أفغانستان وربط هذه الدول بالجمهورية الاسلامية الايرانية وفضلا عن ذلك كان يمتلك علاقات شخصية مع الأطراف السياسية والدول خاصة مع الأطراف السياسية وشعب كوردستان".

وأضاف ان "الحاج قاسم سليماني أول شخص من بين دول المنطقة والعالم وصل إلى اقليم كوردستان في الحرب ضد داعش ومعه 48 شخصا خبراء في الأسلحة والمتفجرات، وقد استشهد اثنان منهم خلال المواجهة ضد تنظيم داعش ودافعوا عن كوردستان".

وتابع الحاج محمود القول انه "على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة شاركنا الحاج قاسم في عشرات المعارك ضد تنظيم داعش وانه في اي موضع تطلبت الحاجة لتقديم الدعم والمساندة سواء للاطراف السياسية أم لشعب كوردستان كان لا يتوانى عن تقديمها لهم".