"كاكه حمه": بغداد هي من تمتلك مشكلة معنا وشعارات الأخوة العربية الكوردية غير واقعية

شفق نيوز - السليمانية

أعتبر سكرتير الحزب الاشتراكي الكوردستاني، محمد حاجي محمود، يوم السبت، أن السنوات الماضية شهدت إبرام عدة اتفاقيات سياسية مع الحكومة الاتحادية "كانت جميعها على حساب الشعب الكوردي"، منتقدا بشدة عدم تمويل بغداد لثلاثة رواتب خلال العام 2025 للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وجاءت تصريحات حاجي محمود المعروف لدى الأوساط الكوردية بـ"كاكه حمه" خلال كلمة ألقاها في ملتقى "كوله خان" في السليمانية، وحضرتها وكالة شفق نيوز، حيث أوضح أن "المشكلة ليست بين الكورد وبغداد، بل إن بغداد هي من تمتلك المشكلة مع الكورد"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "الوقائع أثبتت فشل محاولات كسر إرادة الشعوب، كما لم يتمكن أحد من القضاء على تنظيم (حماس) رغم كل الضغوط"، معتبراً أن ذلك "دليل على محدودية الرهانات العسكرية والسياسية في فرض الوقائع".

وفي سياق آخر، انتقد سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني الخطاب السياسي القائم على شعارات الأخوّة التي تُفع في العراق، قائلاً: "ما زال البعض يردد أن الكورد والعرب إخوة، لكن الواقع يؤكد أن هذه الأخوّة لم تتحقق عملياً"، داعياً إلى قراءة المشهد السياسي بواقعية بعيداً عن الشعارات.