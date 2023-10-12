"كاكه حمه": بغداد لا تتعامل مع إقليم كوردستان كجزء من العراق

شفق نيوز/ ذكر رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الخميس، أن حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد يتطلب إرادة حقيقية من الأخير من خلال التعامل التعامل مع المواطنين في إقليم كوردستان كعراقيين.

وقال محمد حاجي محمود خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن بغداد لا تتعامل مع مواطني الاقليم كعراقيين ومع الإقليم كجزء من البلاد، لا في المجال الاقتصادي ولا السياسي ولا في مجال الخدمات كون لهذه اللحظة الكورد ليسوا من برنامج الحكومة العراقية وحتى لا يقبلون أن تذهب محاصيل الاقليم الزراعية الى مناطق الوسط والجنوب ، مشيرا إلى أن بغداد كانت ترسل رواتب موظفي نينوى وصلاح الدين فترة احتلالها من داعش ولم ترسل رواتب البيشمركة.

واضاف ان حل المشكلات العالقة بين الطرفين تتطلب إرادة من بغداد، وشعور بغداد بمسؤولية تجاه مواطني الاقليم وتتعامل معهم كعراقيين.

وعن المطالبات بحل أزمة الرواتب عن طريق تحويلها إلى بغداد ، أكد الحاج محمود المعروف لدى الاوساط الشعبية الكوردية بـ"كاكه حمه"، ان الازمة لاتُحل بنقلها كون عدد مواطني الإقليم لدى بغداد هو 5 ملايين نسمة، والحقيقة هي أن تعداد المواطنين في كوردستان أكثر من 6 ملايين.

ونوه الى ان، بغداد ترى أن عدد موظفي الاقليم 600 ألف موظف، ولدينا في كوردستان أكثر مليون و200 الف ممن يتقاضون الرواتب ، وثانيا الدستور لايتيح لبغداد بأن تصرف رواتب الموظفين بكوردستان مباشرة.

وعن المطالبات بتأجيل انتخابات برلمان كوردستان بين رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني، ان الامر متروك للاحزاب الكوردية وخصوصا الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني .