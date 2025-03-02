"كاكه حمه": الديمقراطي والاتحاد قريبان من تشكيل حكومة الإقليم ونأمل الإفراج عن أوجلان

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود، مساء اليوم الأحد، أن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد والوطني أصبحا قريبين من تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، فيما أعرب عن أمله في أن تعيد تركيا النظر في موقفها وتفرج عن زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان بحلول عيد نوروز.

وجاءت تصريحات حاجي محمود خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، حيث قال: "ليست لدينا أي مشاكل مع أي طرف، وعلاقاتنا جيدة مع الجميع".

كما تطرق إلى الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كوردستان، لافتًا إلى أن حزبي الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني أصبحا قريبين من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يتعلق بالعملية السلمية في تركيا، وصفها حاجي محمود بأنها "خطوة مهمة وإيجابية"، مشيرًا إلى أن "الكورد في تركيا وسوريا وإقليم كوردستان أصبحوا أقوى من أي وقت مضى، خلافًا لما تريده الدول التي تعارض حقوقهم".

كما شدد على أن "أي تطور في أحد أجزاء كوردستان ينعكس على بقية الأجزاء"، متوقعًا أن يتم الإفراج عن أوجلان، لا سيما وأن هناك لقاءات مستمرة حول هذا الملف.

وأضاف: "نأمل أن تتحلى تركيا بالحكمة وتعمد إلى إطلاق سراح أوجلان، ليعود إلى ديار بكر مع حلول نوروز".

وأكد حاجي محمود على أن حزبه يواصل الحفاظ على علاقات متينة مع جميع الأطراف، مع التركيز على القضايا الكوردية الكبرى، ومنها مصير عبد الله أوجلان.