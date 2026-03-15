"كاكا حمه" يدعو لإنهاء "حالة الصمت" تجاه هجمات المسيّرات والصواريخ

شفق نيوز- السليمانية

دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، محمد حاجي محمود، المعروف لدى الأوساط الشعبية الكوردية بـ"كاكا حمه"، يوم الأحد، الحكومتين العراقية المركزية وحكومة إقليم كوردستان إلى إنهاء ما وصفه بـ"حالة الصمت" إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والعمل على إيجاد حل حقيقي لها، مؤكداً أن حماية الأرض تمثل "الواجب الأول".

وقال محمود، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران كان خطأً قاتلاً"، مبيناً أن "إيران ليست فنزويلا ولا يمكن إسقاطها عبر مثل هذه الهجمات".

وأضاف أن "التاريخ أثبت أن الاعتماد على الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لم يجلب للكورد سوى الخيبات"، على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة أن "يعتمد الكورد على قوتهم الذاتية في مواجهة التحديات".

وفي الشأن الداخلي، أشار محمود إلى أنه "على الرغم من أن الكورد يمرون حالياً بمرحلة ضعف في مواجهة بغداد، إلا أن هذه التطورات والأزمات قد تخلق فرصة ذهبية أمام الكورد للعودة إلى كركوك بشكل مشرّف".

وتطرق إلى الهجمات التي تتعرض لها مناطق إقليم كوردستان، موضحاً أن "القصف الذي يستهدف الإقليم لا تقف خلفه إيران بشكل مباشر، بل تنفذه جماعات مسلحة وميليشيات تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة"، بحسب قوله.

وكانت رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد أدانتا، اليوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وأسفر عن إصابة اثنين من الحراس وأضرار مادية بالمبنى.

ودعتا، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأكدتا أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.