كاشفاً عن سبب عراقي يسعده.. رئيس الإقليم يوجه رسالة للسياسيين ويحذر من خطر

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، السياسيين العراقيين إلى التحاور والخروج بالشعب العراقي من الأزمات التي يعاني منها، فيما حذر من أن الجماعات المسلحة تهدد امن واستقرار العراق ويجب حصر السلاح بيد الدولة.

وقال بارزاني في لقاء تلفزيون الحرة الاميركي، تابعته وكالة شفق نيوز "الشعب العراقي عانى كثيرا ويستحق حياة أفضل، فالعراق بلد غني بالثروات الطبيعية والبشرية، وليست المسألة فقط النفط والغاز".

وأضاف "أقول لجميع السياسيين العراقيين، أن الوقت حان للجلوس معا لمعالجة مشاكل العراق من الناحية السياسية، لضمان مستقبل أفضل للبلاد، لأن الشعب العراقي عانى كثيرا ويستحق الأفضل".

وفيما يتعلق بالخلايا النائمة لتنظيم داعش، قال رئيس الإقليم "من الطبيعي أن داعش يشكل تهديدا أمنيا جديا للعراق أجمع، خلال حديثنا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكدنا أن مسألة داعش ما زالت تشكل تهديدا لاستقرار العراق وأمنه".

وبخصوص الجماعات الخارجة عن القانون، اوضح بارزاني "نحن نعتبر أي جهة خارجة عن القانون، تشكل تهديدا ليس فقط لإقليم كردستان، وإنما لعموم العراق واستقراره، نعتقد أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، ومن الضروري تنظيم ذلك في إطار قانوني".

واكد "نحن مستاؤون جدا بشكل عام وجدي من الأطراف التي تحاول العمل على زعزعة أمن واستقرار العراق والعمل خارج إطار القانون، في الوقت نفسه، لا نعتقد أن مثل هذه التصرفات ستخدم العراق، ولا نعتقد أن هذه التصرفات ستساعد على استقرار العراق السياسي، ولهذا يجب أن يكون لنا جميعا موقف من هذه المسألة".

واعرب بارزاني عن سعادته بتوقيع اتفاقيات بين شركة توتال الفرنسية والعراق، مؤكدا "أولا نحن سعداء بهذا، لأن المشكلة الكبيرة للعراق اليوم هي مسالة تأمين الوقود للكهرباء كخدمة تقدم للشعب العراقي، نحن سعداء جدا بهذا الاتفاق، ونتمنى تطبيقه، وأن يكون بداية لتقديم خدمات أفضل لجميع العراقيين".

واشار الى أنه "سنويا تهدر كميات كبيرة من الغاز، وفي الوقت نفسه العراق مجبر على شراء الكهرباء والغاز من دول الجوار، نحن نبارك لوزارة النفط العراقية ونبارك مصطفى الكاظمي، ونتمنى أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لصالح جميع العراقيين".

ولفت بارزاني الى أن "تطور البصرة وكربلاء والنجف والأنبار، هو تطور لكوردستان، هذا الذي نراه، وأن أي مشروع يكون سببا في تقديم خدمات أكثر للعراقيين في أي مكان هو مبعث سعادتنا".