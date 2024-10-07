أكاديميون كورد متخوفون من زج العراق في حرب المنطقة: ما زال في فترة نقاهة

شفق نيوز/ مع اشتداد حدة التوترات في فلسطين ولبنان، بات الخوف يزداد كثيراً من زج العراق في هذا الصراع، لما سيكون له من تداعيات سلبية من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويعبر الكثير من الأكاديميين والحقوقيين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان عن مخاوفهم عن مخاوفهم من اتساع رقعة الصراع والوصول الى العراق .

وقال الناشط الحقوقي ‏هوشيار مالو لوكالة شفق نيوز "نحن في غنى من الدخول بأي صراعات حيث أننا مؤخرا خرجنا من صراع كبير والعراق الآن في فترة نقاهة، وصحيح أن هناك جهات منفلتة خارج الدولة لكن الخطاب الرسمي العراق الى حد كبير عقلاني وموضوعي ويحاول عدم الانخراط في هذا الصراع لأنه ليس من مصلحة أحد توسع هذا الصراع".

واضاف ان "هناك حربا دائرة في فلسطين وهناك تطورات سريعة جدا في لبنان والاستراتيجية الوطنية في العراق هي عدم الذهاب مع أي من المحاور، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كان موفقا في التعبير عن موقف العراق بخصوص هذه الصراعات".

ومن جانبه؛ قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية كاظم ياور، لوكالة شفق نيوز إن "هناك محاولات لجر العراق الى اتون هذه الحرب لكن الحكومة العراقية في موقفها المعلن لا تريد هذه الحرب وتوجد مساعٍ وجهود دبلوماسية تبذلها عبر المؤسسات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل وايقاف الحرب وعدم استهداف المدنيين".

وأضاف ياور أن "دخول العراق هذا الصراع ستكون له الكثير من التداعيات السلبية على الأمن القومي العراقي نتيجة وجود قواعد عسكرية امريكية ومن الممكن أن تتعرض للاستهداف مما يستدعي الطرف الآخر إلى الرد على الفصائل المسلحة واي ضربة يتعرض لها العراق ستؤدي الى خلخلة في البنية سياسية وتؤدي إلى تغييرات".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار صرف الدولار تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حيث عبرت حاجز 1550 دينار مقابل الدولار الواحد وذلك بعد الضربة الايرانية الاخيرة على اسرائيل.

وعمل العراق منذ بداية تطور الصراع على الجانب الدبلوماسي والإنساني للمساهمة في حل الأزمة، وسط قيام فصائل مسلحة بهجمات خلال الأيام الماضية.