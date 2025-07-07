كاتبة كوردية تفوز بجائزة أدب الأطفال في مهرجان دولي

شفق نيوز – كركوك

أعلن رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، محمد خضر الحمداني، يوم الاثنين، فوز الكاتبة الكوردية المتخصصة في أدب الأطفال بيام إبراهيم، بالجائزة الأولى في مهرجان أدب الأطفال والناشئين الكوردي الدولي، الذي أُقيم مؤخراً في مدينة كامياران التابعة لمحافظة سنه بشرقي كُوردستان بإيران.

وقال الحمداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "فوز عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، الكاتبة بيام إبراهيم يعد إنجازاً نوعياً للأدب الكوردي المعاصر، لاسيما في مجال أدب الطفل الذي يشهد تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة".

ونالت إبراهيم الجائزة عن قصة فولكلورية كتبتها بلغة مبسطة وموجّهة للأطفال، استوحتها من الملحمة العاطفية الكوردية الشهيرة "مم وزين" للشاعر الكوردي الكلاسيكي أحمدي خاني.

وحملت القصة الفائزة عنوان "قلوب المحبة: عشق كوردي من مم وزين"، وهي موجهة للأطفال من عمر 7 إلى 12 سنة، وتعكس القيم الكوردية الأصيلة من خلال سرد فولكلوري مؤثر يحمل رسائل عن الحب والانتماء والثقافة والوطنية.

وتُعد بيام إبراهيم من أبرز كُتاب أدب الأطفال في إقليم كوردستان، وتنشط في مجالات متنوعة ضمن هذا النوع الأدبي، بما في ذلك القصص الخيالية والفلسفية والفكاهية.

كما تعمل حالياً على إعداد كتاب جديد في أدب الفكاهة للأطفال بالتعاون مع الكاتب الإيراني جبار شافعي زادە.