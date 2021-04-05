قُبيل حظر التجوال.. أسواق القامشلي تعج بالمتبضعين (صور)

شفق نيوز/ شهدت أسواق مدينة القامشلي إقبالاً كبيراً من المتبضعين، الاثنين، قبل يوم من بدء سريان حظر التجوال الكامل في ثلاث مدن بمنطقة الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا.

وقررت الإدارة الذاتية فرض حظر تجوال جزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية الاثنين، أربع وفيات و٣٠٤ حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطقها، فيما سجلت القامشلي أعلى الإصابات بـ١٣٧ حالة.

وقال طاهر سليم مواطن من مدينة القامشلي لوكالة شفق نيوز إن "الازدحام الذي سببه قرار حظر التجوال الكامل في الأسواق من شأنه رفع عدد الاصابات خلال الأيام القادمة بنسبة كبيرة".

واضاف، "اعتقد ان الحظر الجزئي والغاء التجمعات من حفلات الاعراس وخيم العزاء كان افضل من فرض حظر كلي".

ويستثنى قرار الحظر الكلي (الأفران - أسواق الهال - المستشفيات - الصيدليات - محال المواد الغذائية - المحروقات - الإعلاميين - المزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة في جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

وقالت سلمى درويش مواطنة من القامشلي لوكالة شفق نيوز أن "عدد حالات الوفاة بكورونا أكبر من المعلنة، واليوم في القامشلي وحدها هناك اكثر من خمس حالات وفاة".

ونوهت إلى أن "نقص مادة الخبز والغاز والمحروقات تسبب بازدحام كبير وأزمة أمام الأفران ومحطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز وبدون توفير هذه المواد لا يمكن الحد من التجمعات ما يتسبب بزيادة حالات الاصابة بكورونا".

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.