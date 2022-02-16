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قُبيل بيع فتاة.. تفكيك عصابة تتاجر بالبشر في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-16T18:44:30+0000
قُبيل بيع فتاة.. تفكيك عصابة تتاجر بالبشر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة سوران في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تفكيك عصابة تتاجر بالبشر قُبيل بيعها فتاة دون الثامنة عشرة من العمر.

وجاء في بيان لقسم العلاقات والاعلام في المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ابلاغ شرطة مركز مدينة سوران بأن عصابة تتكون من خمسة اشخاص قامت بالاتجار بفتاة دون عمر 18 سنة، وبقرار قاضي محكمة تحقيق سوران تم التمكن وفقا للمادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، من القاء القبض عليهم".

واضاف البيان ان "أحد المتهمين من مدينة عقرة واثنين من سكنة مدينة اربيل واثنين آخرين من مدينة سوران"، مشيرا الى انه "بعد القبض عليهم اقروا بفعلتهم وتم اجراء التحقيقات الاولية معهم".

وطمأن البيان المواطنين انه "لن يتم التغاضي عن اي متهم يختبئ في اي مكان ولن يفلتوا من القانون".

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