سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قيود كورونا تضيّق الخناق على ليلة رأس السنة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T14:42:01+0000
قيود كورونا تضيّق الخناق على ليلة رأس السنة في أربيل

شفق نيوز/ يبدو أن حزمة القرارات الاخيرة التي اتخذتها غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان،  لمنع تفشي وباء فيروس كورونا قد اثرت على توافد السياح الى المدينة.

ويقول المتحدث باسم هيئة السياحة في كوردستان نادر روستي، لوكالة شفق نيوز، إن "لهذه القرارات تأثير سلبي"، موضحاً أننا "لم نعتبر هذا الموسم موسماً سياحياً ولم نقم بأي جمع بيانات او متابعة لعدد السياح الذين وصلوا للإقليم خلال اعياد راس السنة الجديدة".

بدوره، قال شكر عزيز نائب رئيس رابطة المطاعم والفنادق في الاقليم لوكالة شفق نيوز، إن "الغاء الحفلات في الفنادق اثر كثيراً على حركة توافد السياح"، مشيراً إلى أن "العديد من الشركات قامت بإلغاء الحجوزات بعد تراجع السياح في المجيء للإقليم نتيجة القرارات الاخيرة".

وأضاف، أن "الاقبال ليس بالمستوى الذي كنا نتصوره وكان المفروض على السلطات استغلال الوضع لتحسين الاقتصادي في الاقليم".

واعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، أول امس الأحد، حزمة قرارات جديدة تخص وباء فيروس كورونا، بينها منع الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وحذرت الغرفة اي مكان او فندق او كافتيريا او مطعم او ناد ليلي او ناد رياضي والمراكز الاجتماعية والمولات واي اماكن اخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لإقامة الاحتفال برأس السنة،  فأنها ستواجه بالإجراءات القانونية وفقاً للبيان رقم 57 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

related

اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من 10 كغم مخدرات في اربيل

Date: 2020-10-06 14:28:24
اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من 10 كغم مخدرات في اربيل

أربيل.. شركة خاصة تشيّد مستشفى لعلاج مرضى كورونا

Date: 2020-08-06 09:16:37
أربيل.. شركة خاصة تشيّد مستشفى لعلاج مرضى كورونا

أربيل: لن يكون هناك حظر شامل ولدينا مخاوف من تحول كورونا الى وباء

Date: 2020-05-27 11:14:10
أربيل: لن يكون هناك حظر شامل ولدينا مخاوف من تحول كورونا الى وباء

أربيل تغلق عدداً من الطرق بالكونكريت وتحل مشكلة البنوك ومحال الصيرفة

Date: 2020-03-23 14:12:27
أربيل تغلق عدداً من الطرق بالكونكريت وتحل مشكلة البنوك ومحال الصيرفة

هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

Date: 2020-01-29 20:35:15
هزة أرضية تضرب مناطق في كوردستان

صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

Date: 2020-12-02 09:43:42
صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

صور .. الآسايش تضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات شمالي أربيل

Date: 2020-09-23 09:53:28
صور .. الآسايش تضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات شمالي أربيل

اربيل تبقي على نفس الاجراءات السابقة لغاية اجتماع اللجنة العليا

Date: 2020-07-18 18:03:43
اربيل تبقي على نفس الاجراءات السابقة لغاية اجتماع اللجنة العليا