قيود كورونا تضيّق الخناق على ليلة رأس السنة في أربيل

شفق نيوز/ يبدو أن حزمة القرارات الاخيرة التي اتخذتها غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، لمنع تفشي وباء فيروس كورونا قد اثرت على توافد السياح الى المدينة.

ويقول المتحدث باسم هيئة السياحة في كوردستان نادر روستي، لوكالة شفق نيوز، إن "لهذه القرارات تأثير سلبي"، موضحاً أننا "لم نعتبر هذا الموسم موسماً سياحياً ولم نقم بأي جمع بيانات او متابعة لعدد السياح الذين وصلوا للإقليم خلال اعياد راس السنة الجديدة".

بدوره، قال شكر عزيز نائب رئيس رابطة المطاعم والفنادق في الاقليم لوكالة شفق نيوز، إن "الغاء الحفلات في الفنادق اثر كثيراً على حركة توافد السياح"، مشيراً إلى أن "العديد من الشركات قامت بإلغاء الحجوزات بعد تراجع السياح في المجيء للإقليم نتيجة القرارات الاخيرة".

وأضاف، أن "الاقبال ليس بالمستوى الذي كنا نتصوره وكان المفروض على السلطات استغلال الوضع لتحسين الاقتصادي في الاقليم".

واعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، أول امس الأحد، حزمة قرارات جديدة تخص وباء فيروس كورونا، بينها منع الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وحذرت الغرفة اي مكان او فندق او كافتيريا او مطعم او ناد ليلي او ناد رياضي والمراكز الاجتماعية والمولات واي اماكن اخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لإقامة الاحتفال برأس السنة، فأنها ستواجه بالإجراءات القانونية وفقاً للبيان رقم 57 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.