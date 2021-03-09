قياسا بالعام الماضي.. انخفاض ملحوظ لمياه سد دهوك

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دهوك، يوم الثلاثاء، انخفاض منسوب مياه السد بمقدار ثمانية أمتار قياسا بالعام الماضي.

وأوضح مدير السد وكالة، عبد القادر محمد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "قلة الأمطار التي سقطت في محافظة دهوك خلال العام الحالي، والتي وصلت إلى الآن 240 ملم، هي السبب في انخفاض منسوب المياه في السد الذي يعتمد على مياه الأمطار، إضافة إلى ينابيع قليلة کمصدر له".

وأضاف صالح، أن "مخزون مياه السد يصل حاليا الى 65% من قدرته الاستيعابية التي تصل إلى 52 مليون متر مكعب"، مؤكدا أن "انخفاض نسبة المياه في السد لن يؤثر على توفير المياه للمشاريع الاروائية على ضفاف نهر دهوك، وكذلك استخدام مياهه للشرب لعدد من أحياء المدينة، وذلك لوجود خزين في السد".

وخلص إلى القول إن "المحافظة تحتاج إلى 30% من استخدامات مياه سد هوك، بينما يصل الخزن الحالي الى 65%".

يذكر أن سد دهوك، بدأ العمل بانشائه عام 1980، ودخل حيز الخدمة عام 1988.