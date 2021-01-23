قيادي في حزب أردوغان: جو بايدن ذو أصول كوردية

شفق نيوز/ زعم عضو باللجنة التنفيذية لحزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا بزعامة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس الامريكي جو بايدن من اصول كوردية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والبرلماني السابق عن الحزب، أورهان مير أوغلو، في تغريدة على تويتر، إن بايدن ينحدر من عائلة كوردية مهاجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنه ينتمي لعشيرة بيروكي الكوردية.

وتابع مير أوغلو في تغريدته أن صديقا كورديا أبلغه بهذا قبل فترة وأنه ليس من الصعب إدراك الغاية من هذا على الرغم من صعوبة تصديق الأمر، قائلا: "البعض يزعمون أن اسم بايدن الحقيقي كان جيمويا بهاء الدين آغا، وأنه ينتمي لأسرة كوردية هاجرت من يريفان إلى الولايات المتحدة وتنتمي لعشيرة بيروكي الكوردية".