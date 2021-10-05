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قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوقف حملته الدعائية ويدعو لمقاطعة الانتخابات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-05T15:38:13+0000
قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوقف حملته الدعائية ويدعو لمقاطعة الانتخابات

شفق نيوز/ قرر مرشح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، إيقاف حملته الانتخابية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية، داعياً أقاربه ومعارفه وأنصاره إلى مقاطعتها أيضاً.

وقال نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد في السليمانية، نيازي هوراماني، في رسالة على موقع "فيسبوك" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه فعل كل ما كان بإمكانه فعله للاتحاد الوطني، لكنه قرر اعتباراً من اليوم إيقاف حملته الانتخابية مقاطعة الانتخابات.

وأشار إلى أن تنظيمه اكبر من الاحزاب الصغيرة التي يستقبلها الاتحاد الوطني ويفتح ابوابه لها، مضيفا ان مكانته ليست اقل من مكانة اعضاء الحزب الاخرين.

واضاف ان "بعض اعضاء القيادة ليسوا معروفين حتى للعوائل التي تسكن معهم في نفس الحي السكني" حسب قوله.

وباعتقاد هوراماني، وهو رجل دين، انه فعل ما لم يفعله اكثر من 20 عضواً من اعضاء القيادة الحالية للاتحاد الوطني، موضحا انه اذا لم يستمعوا له فسيقوم "بتوضيح كل شيء قبل الانتخابات ويطالب ببراءة الذمة من الجميع وانه سيكون حرا اينما يعمل".

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