قيادي بحزب إيراني معارض: العثور على جثة أحد أعضاء الحزب داخل فندق في أربيل

شفق نيوز- اربيل

أفاد قيادي في حزب الحرية الكوردستاني الإيراني، يوم السبت، بأن جثة أحد أعضاء الحزب عُثر عليها داخل أحد فنادق أربيل، فيما أشار إلى أن أسباب الوفاة ما تزال مجهولة.

وقال القيادي في الحزب، ريباز شريفي، لوكالة شفق نيوز، إن الضحية يُدعى سوران محمد زادة، وكان عضواً في الحزب بمدينة أربيل، مبيناً أن جثته عُثر عليها داخل فندق "جاودير" في المدينة.

وأضاف أن الحادثة وقعت ليلة أمس، وأن الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الوفاة.

وأكد ريباز أن الضحية لم يكن من قوات البيشمركة، وإنما كان يعمل في مهنة حرة، لافتاً إلى أن أسباب الحادثة ما تزال مجهولة حتى الآن.

واشار إلى أن زادة كان قد ابلغهم في عدة مناسبات سابقة بتلقيه تهديدات من السلطات الايرانية.