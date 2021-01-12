قيادي بالإتحاد الوطني: محاولة اقلمة السليمانية ستزيد من حجم الفساد وتخلق دكتاتوريتين

شفق نيوز/ انتقد عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني آريز عبد الله يوم الثلاثاء بشدة محاولات تحويل محافظة السليمانية إلى إقليم بمعزل عن إقليم كوردستان.

وقال عبدالله في منشور له اليوم، إن "تحويل السليمانية إلى إقليم سيزيد من حجم الفساد في الإقليمين، وسيتراجع نظام الحكم فيهما إلى الأسوأ، وعوضاً عن تطوير النظام السياسي، وتنمية الديمقراطية، فستنشأ دكتاتوريتان في كلا الاقليمين على حد سواء".

واردف قائلا "نحن في الماضي ذقنا طعم الإدارتين، وشاهدنا ما جنيناه منهما"، مبديا إستغرابه من طرح مثل هذه الفكرة "في الوقت الذي سنحت لنا الفرصة بان نصحح نظام الحكم في الاقليم عبر النضال السياسي والمدني، وان نقوّي كوردستان على المستوى الداخلي والخارجي".

يأتي هذا في وقت دعت فيه ما تسمى تحويل السليمانية الى اقليم منفصل عن باقي محافظات الاقليم يوم السبت إلى العمل على تنفيذ هذه الفكرة بشكل فعلي، مؤكدة في الوقت ذاته رفض الاحزاب الكوردستانية لها.