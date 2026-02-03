قيادي بالديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن "دور مصيري" لبارزاني في حماية "روج آفا"

شفق نيوز- أربيل

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشتيوان صادق، يوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لعب دوراً "مؤثراً ومصيرياً" في حماية مناطق شمال وشرق سوريا، فيما أشار إلى "فيتو خارجي" على المرشح لرئاسة الوزراء يحول دون المضي بتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال صادق خلال كلمة على هامش مراسم تكريم أساتذة جامعة صلاح الدين في أربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المنجزات المتحققة في إقليم كوردستان تمثل بارقة أمل لجميع أجزاء كوردستان الأخرى".

وأضاف: "الرئيس مسعود بارزاني كان له دور كبير ومحوري في دعم ومساندة كوردستان سوريا (روج آفا) خلال الأوضاع الصعبة التي مرت بها، وحمايتها من التهديدات".

وبشأن ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان، أوضح صادق أن "أكثر من عام مر على إجراء الانتخابات، والحزب الديمقراطي دعا جميع الأطراف للمشاركة في حكومة ذات قاعدة عريضة بأسرع وقت".

وبين أن "المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني استغرقت خمسة أشهر لصياغة إستراتيجية العمل الحكومي، وتم الاتفاق لاحقاً على توزيع المناصب، حيث تقرر منح الاتحاد 9 حقائب وزارية من أصل 20، على أن لا تُمنح وزارات لأطراف أخرى في تلك المرحلة".

وفيما يخص الشأن الاتحادي، كشف صادق عن تفاصيل تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، قائلاً: "الرئيس بارزاني كان قد وجه في وقت سابق بدعم مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن المتغيرات التي أعقبت الانتخابات العراقية فرضت واقعاً جديداً؛ حيث حسم السنة منصب رئيس البرلمان، وطرح الإطار التنسيقي مرشحه لرئاسة الوزراء، بينما توجد حالياً عدة أسماء كوردية متنافسة لمنصب رئيس الجمهورية".

وختم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بالإشارة إلى وجود "عقدة" حقيقية في بغداد، مؤكداً أن "هناك مشكلة في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، خاصة مع وجود فيتو أمريكي على المرشح المطروح حالياً لتولي رئاسة الحكومة الاتحادية".