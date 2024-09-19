قيادي بالديمقراطي الكوردستاني: لا ننافس أي طرف بالانتخابات ونحتفظ بمكانتنا منذ 1992

شفق نيوز/ أكد علي حسين، مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، يوم الخميس، أن حزبه لا يعتبر نفسه منافساً لأي طرف سياسي منافسًا له، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جميع الأطراف السياسية تتنافس فيما بينها.

وقال حسين، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز إن الحزب الديمقراطي يتمتع بمكانة قوية في إقليم كوردستان، حيث قال: "منذ عام 1992، لم تتغير نسبة تمثيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني سواء بزيادة أم نقصان، وما زلنا نحتفظ بهذه المكانة".

وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن أي حديث جدي عن تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد.

وأضاف حسين أن حزبه يطمح إلى تعزيز التعاون مع جميع الأطراف السياسية بعد الانتخابات لتشكيل حكومة شاملة.

وأوضح كذلك: "نحن لا نعتبر أي طرف سياسي منافسًا لنا بشكل مباشر، فكل الأحزاب تتنافس فيما بينها، وهذا أمر طبيعي"، مردفا بالقول إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحتفظ بمكانته القوية في كوردستان منذ 1992".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.