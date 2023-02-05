قيادي بالحزب الديمقراطي: أطراف تحاول تقويض مساعي إجراء الانتخابات بالإقليم خلال هذا العام

شفق نيوز/ اتهم مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل سربست لزكين، يوم الأحد، أطرافاً سياسيةً (لم يسمها) بمحاولة تقويض الجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان خلال العام الحالي.

وقال لزكين في كلمة له وسط عدد من اعضاء ومؤيدي حزبه في اربيل، "للأسف هناك بعض الأطراف تقف بالضد من مساعي الديمقراطي الكوردستاني في إجراء الانتخابات لأنها لا تريد تحمل المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتقنا جميعا في ظل الأوضاع الحساسة التي نمر بها، ومن أجل الدعاية الإنتخابية أو الحفاظ على مكانتها بين الناس لتقول فيما بعدُ إن ما يجري بسبب الديمقراطي الكوردستاني"، مبينا ان حزبه اضطر للموافقة على تمديد عمر برلمان كوردستان بدورته التشريعية الحالية

وأضاف "إننا لدينا قرار من المكتب السياسي ومن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بضرورة بذل قصارى الجهود لإجراء الانتخابات خلال هذا العام في اقليم كوردستان".

يشار إلى أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.