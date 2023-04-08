قيادي بالاتحاد الوطني يتهم "منافسيه" بتأجيج الوضع: صمتنا له وقت

شفق نيوز / اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، جزا سيد مجيد، يوم السبت، ما أسماهم بـ"منافسيهم" من الأحزاب بتأجيج الأوضاع، في إشارة إلى أن صمت الاتحاد الوطني سيكون له وقت .

وقال سيد مجيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم ولن يكن مع التصعيد الداخلي وهو كان ما يزال مع السلم والتعايش الأخوي".

وأضاف أن "بعض المنافسين للاتحاد هم من يؤججون الوضع من خلال بيانات وخطابات إعلامية تجرهم للرد عليها وهم لا يهتمون بتلك الخطابات للقضية الكوردية ولا لمصلحة شعب كوردستان".

وأشار القيادي في الاتحاد، إلى أن "الاتحاد الوطني اختار الصمت حفاظاً على المصلحة العامة لكن هذا الصمت لا يستمر طويلاً إذا ما أراد المنافسون تأجيج الوضع"، في إشارة إلى أن الاتحاد يمتلك الكثير من القضايا التي يستطيع أن يخرجها ويعلنها للملأ.