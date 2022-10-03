قيادي بالاتحاد الكوردستاني يكشف عن عمليات غسيل أموال في السليمانية

شفق نيوز/ تعهد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني محمود سنكاوي، يوم الاثنين، بأنه سيشهد لدى المحاكم ضد أشخاص متورطين بعمليات غسيل الأموال في السليمانية.

وقال سنكاوي في لقاء تلفزيوني تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدة أشخاص اعتقلوا لدى محاولتهم القيام بغسيل أموال من البنوك"، كاشفاً أن "أحد المقاولين تلقى صكاً بقيمة 10 ملايين دولار، لكن بعض من كان يعمل بغسيل الأموال وتبييضها اشترى الصك بمبلغ 25% من قيمته وذهبوا إلى البنك لاستلام الأموال".

واضاف "لقد شاهدت هذا وأعلم كم مقدار الأموال التي يمتلكها البعض، لذا أطلب عدم الإفراج عنهم حتى يتم استرداد كل الأموال منهم".

واعتقل عدد من الأشخاص في السليمانية بتهمة غسيل الأموال، ووردت أنباء عن أن أحد أسباب اختفاء الأموال في المصارف هو تحويل صكوك المقاولين إلى أموال بسعر أقل.