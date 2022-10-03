سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قيادي بالاتحاد الكوردستاني يكشف عن عمليات غسيل أموال في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-03T07:38:18+0000
قيادي بالاتحاد الكوردستاني يكشف عن عمليات غسيل أموال في السليمانية

شفق نيوز/ تعهد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني محمود سنكاوي، يوم الاثنين، بأنه سيشهد لدى المحاكم ضد أشخاص متورطين بعمليات غسيل الأموال في السليمانية.

وقال سنكاوي في لقاء تلفزيوني تابعته وكالة شفق نيوز، إن "عدة أشخاص اعتقلوا لدى محاولتهم القيام بغسيل أموال من البنوك"، كاشفاً أن "أحد المقاولين تلقى صكاً بقيمة 10 ملايين دولار، لكن بعض من كان يعمل بغسيل الأموال وتبييضها اشترى الصك بمبلغ 25% من قيمته وذهبوا إلى البنك لاستلام الأموال".

واضاف "لقد شاهدت هذا وأعلم كم مقدار الأموال التي يمتلكها البعض، لذا أطلب عدم الإفراج عنهم حتى يتم استرداد كل الأموال منهم".

واعتقل عدد من الأشخاص في السليمانية بتهمة غسيل الأموال، ووردت أنباء عن أن أحد أسباب اختفاء الأموال في المصارف هو تحويل صكوك المقاولين إلى أموال بسعر أقل.

related

يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

Date: 2021-11-20 18:02:53
يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

ثلاث اصابات طفيفة بحادث حريق في قسم داخلي لمعهد للبنات في السليمانية

Date: 2020-02-08 22:27:46
ثلاث اصابات طفيفة بحادث حريق في قسم داخلي لمعهد للبنات في السليمانية

السليمانية بلا مشفى حكومي للأطفال.. والصحة تحذر من "كارثة"

Date: 2020-08-13 13:20:15
السليمانية بلا مشفى حكومي للأطفال.. والصحة تحذر من "كارثة"

صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

Date: 2021-02-07 20:28:55
صور.. بعد نصف قرن من العطاء.. طاحونة "زرگته" تواجه تحدياً جديداً

تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور

Date: 2022-05-12 04:34:38
تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور

السليمانية تستعد لإقامة معرضين دوليين الشهر الجاري

Date: 2022-09-06 13:13:49
السليمانية تستعد لإقامة معرضين دوليين الشهر الجاري

تغير لون ماء الشرب في احياء بالسليمانية ودائرة تصدر تحذيرا للسكان

Date: 2019-09-06 20:25:28
تغير لون ماء الشرب في احياء بالسليمانية ودائرة تصدر تحذيرا للسكان

السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية تضامنا مع ضحايا الفيضانات في اربيل

Date: 2021-12-21 08:50:36
السليمانية تلغي الاحتفالات الرسمية تضامنا مع ضحايا الفيضانات في اربيل