قيادية تكشف تفاصيل المرحلة الثالثة "القريبة" من المفاوضات الكوردية في سوريا

شفق نيوز/ كشفت القيادية البارزة في المجلس الوطني الكوردي، فصلة يوسف يوم الأربعاء عن قرب انطلاق المرحلة الثالثة من المفاوضات بين قطبي الحركة السياسية الكوردية.

واجتمع المجلس الوطني الكوردي اليوم الأربعاء مع الممثل الجديد للخارجية الأمريكية في مناطق الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.

وأوضحت عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الكوردي، فصلة يوسف في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ديفيد براونستين أبدى دعم بلاده لانطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات الكوردية استكمالاً لما تم إنجازه والاتفاق عليه في المراحل السابقة وبالشروط ذاتها".

وكان قد بدأ المجلس الوطني الكوردي (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتوقعت القيادية الكوردية "استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين في وقت قريب معلنة أن المرحلة الثالثة من المفاوضات ستنطلق قريبا".

وأوضحت يوسف أن "نائب المبعوث الأمريكي أكد على دعم ورعاية بلاده للمفاوضات الكوردية وأن الولايات المتحدة متواجدة في منطقة الإدارة الذاتية على الصعيد العسكري والسياسي أيضا".

واشار ممثل الخارجية الأمريكي إلى الصعوبات التي تواجه العملية التفاوضية بين الطرفين منوهاً إلى أنه يملك خبرة سابقة في الإشراف على مفاوضات السلام وحل الخلافات بين الأطراف المتنازعة بحسب ما أوضحته يوسف.

ونوهت القيادية الكوردية إلى أن "ممثل الخارجية الأمريكي طالب طرفي المفاوضات بعدم التصعيد على وسائل الإعلام".

وأكد براونستين في لقائه مع المجلس الكوردي على "سعي الولايات المتحدة لضمان الاستقرار والأمان في المنطقة إرساء التعايش السلمي بين جميع المكونات" منوهاً إلى أن "أي اتفاق كوردي-كوردي لن يشكل تهديداً لأي طرف داخلي أو اقليمي وسيكون له تأثير إيجابي على حل الأزمة السورية وحماية المنطقة من تنظيم داعش والإرهاب عموما".

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.