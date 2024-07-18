قيادية اسلامية تفجر قنبلة تحرش نساء بالرجال: لن نسكت على هذه الجريمة

شفق نيوز/ اتهمت القيادية في المكتب السياسي للحركة الإسلامية الكوردستانية منيرة علي عبد العزيز، بعض النساء بالتحرش بالرجال نتيجة سلوكهن الظاهر.

وقالت عبد العزيز في بيان لها نشرته، اليوم الخميس، على صفحتها الشخصية في فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن أي امرأة تقوم بتزيين نفسها واستعراض جسدها وخفض صوتها لتجذب انتباه الرجال، فإنها تكون مسؤولة عن بدء التحرش بالرجال، معتبرة هذا السلوك جريمة تستوجب اللوم والإدانة.

وأكدت منيرة أهمية أن تكون المرأة خجولة وتحترم ذاتها وعائلتها ومواهبها ومناصبها، مع التأكيد على ضرورة عدم السكوت عن أي انتهاك يتعرض له المرأة "الأصيلة" حسب تعبيرها.