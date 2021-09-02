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قيادة بيشمركة الزيرفاني تنفي رفضها تسليم متهم بقتل فنان شعبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-02T18:33:23+0000
قيادة بيشمركة الزيرفاني تنفي رفضها تسليم متهم بقتل فنان شعبي

شفق نيوز/ نفت قيادة قوات بيشمركة الزيرفاني في اقليم كوردستان، يوم الخميس، مزاعم أحد المحامين برفضها تسليم ضابط في الزيرفاني متهم بقتل الفنان الشعبي "جوانروي بالبان".

وجاء في بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "محاميا في قضية مقتل جوانروي بالبان عقد امس الاربعاء مؤتمرا صحفيا زعم فيه ان المتهم في القضية ضابط في الزيرفاني برتبة عقيد وترفض الاجهزة الامنية اعتقاله". 

واضاف البيان ان "قيادة الزيرفاني تعلن للرأي العام انها تدافع عن القانون وانها لم تتلق باي شكل من الاشكال من قبل المحاكم والاجهزة المختصة الاخرى اي طلب لتسليم اي ضابط لديها بتلك الرتبة او اية رتبة اخرى على خلفية تلك القضية من اجل ان يمثل امام القانون".

واشار البيان الى انه "متى ما توفر اي طلب ستتم الاستجابة له من دون اي تأخير مثلما حصل فيما سبق في العديد من حالات طلب المحاكم وتم التعامل معها من قبل الدائرة القانونية للزيرفاني وفقا للاجراءات القانونية والعسكرية وتم خلالها تسليم المطلوبين للمحكمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد".

يذكر ان جوانروي بالبان قد عثر عليه مقتولا في قرية بلكرش التابعة لقضاء كويسنجق بمحافظة اربيل في 23 من شهر حزيران الماضي، وكان فنانا ومنتسبا في وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان.

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