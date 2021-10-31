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قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T13:32:57+0000
قيادات إيرانية تناقشة مشكلة "برويز خان" مع إدارة گرميان

شفق نيوز/ اعلنت إدارة گرميان، اليوم الأحد، عن زيارة القنصل الإيراني العام في السليمانية إلى الإدارة لمناقشة المشاكل المتعلقة بمنفذ برويز خان الدولي.

وقالت إدارة گرميان في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري استقبل، اليوم،  قنصل جمهورية إيران الإسلامية في السليمانية.

وأضاف البيان ان القنصل الإيراني أكد على أهمية منفذ برويز خان الحدودي بين إيران والعراق وتأثير المشاكل التي واجهت التجار خلال الأيام القليلة الماضية على الحركة التجارية بين الطرفين، مشددة على ضرورة أن تتخذ إدارة گرميان اجراءاتها لانهاء تلك المشاكل.

وأوضح البيان أن القنصل الإيراني أكد على ضرورة تمتين العلاقات التجارية بين إيران وكوردستان وتعزيز عملية التبادل بين الطرفين، مشيراً إلى ضرورة وضع حلول مشتركة بين الطرفين لحلحلة المشكلات التي تواجه الحركة التجارية ببن إيران وكوردستان عبر منفذ برويز خان.

بدوره أكد جلال شيخ نوري على أهمية منفذ برويز خان بالنسبة لإدارة گرميان وكذلك لاقليم كوردستان والعراق لما له من تأثير كبير على الحركة التجارية بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية.

واشار جلال إلى أن الكثير من سواق الشاحنات والتجار واجهوا خلال الايام القليلة الماضية، مشاكل ادت إلى قيامهم باحتجاجات جراء فرض رسوم مالية من قبل وزارة المالية، مؤكداً أن إدارة كرميان كانت متابعة لتك المشكلة على كثب وحاولت حل الازمة في حينها.

وتظاهر عدد من سواق الشاحنات في منفذ برويز خان الحدودي بين إيران و إدارة گرميان قبل أيام احتجاجا على فرض ضرائب على الشاحنات الداخلة من إيران.

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