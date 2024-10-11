قيادات التغيير تنسحب من حكومة كوردستان والحكومات المحلية وتعلن استقالاتها

شفق نيوز/ أعلنت حركة التغيير (گۆڕان)، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، قرارها بالانسحاب من حكومة إقليم كوردستان والحكومات المحلية في محافظات السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين.

ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت قيادة الحركة من وزرائها ومسؤوليها في هذه المؤسسات تقديم استقالاتهم والالتزام بقرار الحركة.

وقد أصدر العديد من المسؤولين في حركة التغيير بيانات رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز يؤكدون فيها التزامهم بهذا القرار وانسحابهم من مناصبهم الحكومية. ومن بين المسؤولين الذين قدموا استقالاتهم:

مصطفى سيد قادر، نائب رئيس إقليم كوردستان.

كوستان محمد، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الإقليم.

آوات شيخ جناب، وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم.

جيلوان عادل شكور، المدير العام للرقابة الاجتماعية في كرميان.

د. سيروان محمد، المدير العام للصحة في كرميان.

شادية حسين، المدير العام للزراعة في كرميان.

كاروان رؤوف، مدير صوامع كرميان.

هالو صلاح شاوشين، المدير العام لهيئة الاستثمار.

هاوتا عزيز زنگنة، مدير ناحية شورش.

د. محسن أديب، المدير العام للثقافة في السليمانية.

تيها محمد قادر، مدير ناحية سركلا في كفري.

دياري وستا عزيز، المدير العام للمكتبات في الإقليم.

آزاد حسن أحمد، رئيس فرع كرميان لاتحاد معلمي كردستان.

ويُعد هذا القرار خطوة مفاجئة في الساحة السياسية في إقليم كوردستان، حيث يشير إلى أزمة متفاقمة داخل الحركة وتوترات داخلية مع بقية مكونات الحكومة.