قوة أمنية تغلق فضائية في السليمانية وتوقف بثها

شفق نيوز/ اعلنت قناة "NRT" الكوردية، الإثنين، إغلاق مقرها الرئيسي في السليمانية وإيقاف بثها الفضائي عبر قوة أمنية.

وشبكة "NRT" الإعلامية تابعة لرئيس حزب حركة "الجيل الجديد" المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد.

ويأتي الإغلاق بعد يوم من أعمال عنف شهدتها مدن في السليمانية من قبل محتجين، انتهت بحرق مقار حزبية.

وتتهم جهات سياسية، المحطة الكوردية بتحريض المحتجين، حيث تشهد السليمانية منذ نحو أسبوع تظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وفي وقت تشرين الأول أكتوبر الماضي قال مسؤول التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، إن "شبكة إن آر تي تهدف إلى استغلال الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في الإقليم لصالح أجندتهما السياسية".

وأضاف زيباري، أن القناة "تقوم بحملات دعائية استفزازية، وسط ظروف حرجة، مثل الحرب على الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا".

من جانبه أدان مركز مترو لحماية حقوق الصحفيين غلق المحطة الفضائية، ودعا لإلغاء هذا القرار.