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قوة أمنية تحاصر مجموعة شركات لرجل أعمال معروف بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T11:35:40+0000
قوة أمنية تحاصر مجموعة شركات لرجل أعمال معروف بالسليمانية

شفق نيوز/ ذكر مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بأن قوة أمنية حاصرت شركات رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى في شارع سالم وسط مدينة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية حاصرت ايضا معمل صناعة الحديد الصلب التابع لملا مصطفى في ناحية بازيان بالسليمانية.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من اليوم باقتحام قوة أمنية خاصة معمل الأسمنت في بلدة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من الفرقة الذهبية و"الكوماندوز" التابعة لشيخ جعفر شيخ مصطفى القيادي في الاتحاد الوطني نائب رئيس اقليم كوردستان صادرت معدات وآليات معمل إنتاج الأسمنت في طاسلوجة.

ووفقا للمصدر فإن المعمل تابع لنجل رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى.

ولفت إلى أن معلومات أولية تفيد بأن نجل فاروق ملا مصطفى أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك (المعزول) للاتحاد الوطني.

وقال إن ذلك جاء بناءً على حملة أطلقها رئيس الحزب بافل طالباني تحت مسمى الإصلاح في أركان الحزب.

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