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قوة خاصة تطيح بـ"مستثمر" بتهم فساد في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T08:05:41+0000
قوة خاصة تطيح بـ"مستثمر" بتهم فساد في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بالقاء القبض على مستثمر في مدينة السليمانية بتهم فساد وعدم الامتثال للاتفاق مع مشتري وحدات المشروع.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية خاصة في السليمانية ألقت القبض على صاحب أحد المشاريع السكنية في السليمانية الليلة الماضية (3 سبتمبر 2022)"، موضحاً ان "توقيف المستثمر جاء بعد انطلاق حملة "الإصلاح ومنع التعدي على الملكية العامة" التي أعلن عنها الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ ما يقرب من شهر".

وأشار الى "اعتقال عدد من المسؤولين والموظفين في البلدية بتهم الاستيلاء على الاراضي أو تسهيل إجراءات غير قانونية".

وفي السياق؛ أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني سيلتقي بجميع المديريات والمؤسسات والدوائر ذات العلاقة في السليمانية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والقطاع الخاص والشؤون التجارية والتعاملات المالية كافة بهدف المتابعة والتحقيق في جميع المشاريع والأعمال التي تعطلت ولم تنفذ وتسببت في توقف الحركة التجارية في السليمانية".

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق أن أكثر من 42 ألف قطعة أرض في السليمانية تم شراؤها وبيعها بأسماء مختلفة في الماضي.

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