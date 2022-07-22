قوة امنية تحاصر فندقاً في السليمانية

شفق نيوز/ حاصرت قوات أمنية، مساء الخميس، فندق جراند ميلينيوم السليمانية تابعة لقوات الكوماندوز دون معرفة الأسباب.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز ان سيارات خاصة بقوات الكوماندوز حاصرت الفندق وقامت باستجواب من كل من يدخل ويخرج من الفندق عن طريق أعضاء الفرقة الذين كانوا ملثمين.

واضاف المصدر ان سبب تواجد تلك القوات لم يكن واضحا لكن قد يكون له علاقة بنجل رجل الأعمال فاروق ملا مصطفى صاحب الفندق أو قد يكون لموضوع اخر.

وبين المصدر، ان القوة جاءت بعد الساعة الثانية عشر ونصف، ولم تعتقل أحدا.

فيما أوضح مراسل وكالة شفق نيوز ان الوضع الأمني مستقر في السليمانية ولم تكن هناك أي تحركات أمنية تذكر سوى تواجد تلك العجلات التابعة لفرقة الكوماندوز حسب المصدر.