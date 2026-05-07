قوباد طالباني يؤكد دعم حكومة كوردستان لإدارة كركوك لتطوير الواقع الخدمي والاقتصادي

شفق نيوز- كركوك

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، لمحافظ كركوك محمد سمعان آغا، يوم الخميس، دعم حكومة إقليم كوردستان لإدارة كركوك لتطوير الواقع الخدمي والاقتصادي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظ استقبل طالباني بحضور النائب الأول للمحافظ ريبوار طه، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة كركوك، إلى جانب المعاونين والمستشارين، حيث جرى بحث جملة من الملفات المتعلقة بالخدمات العامة، واحتياجات المحافظة، وآليات التنسيق بين بغداد وأربيل لدعم المشاريع الحيوية.

وأوضح المراسل، أن الجانبين شددا خلال الاجتماع، على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كركوك، والعمل على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي بين جميع مكونات المحافظة.

وأكد الجانبان، على ضرورة توحيد الجهود لتجاوز التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه المحافظة.

وأشار، إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحراك السياسي والإداري المتواصل الذي تشهده كركوك خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف السياسية والإدارية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.