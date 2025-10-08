قوباد طالباني: ينبغي ترسيخ هذا المفهوم بأن العمق الاستراتيجي لكوردستان هو بغداد

شفق نيوز - أربيل

دعا قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلى ترسيخ هذا المفهوم بأن بغداد هي العمق الاستراتيجي للإقليم، إلا أنه في الوقت ذاته انتقد عدم تشريع قانون النفط والغاز في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى الشرق الاوسط 2025 "ميري" السنوي المنعقد في اربيل تحت عنوان "صياغة المستقبل: رؤى للسلام والازدهار".

وقال طالباني في حديثه خلال الجلسة، إن "العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد متأرجحة، وفي الوقت الراهن يوجد تنسيق واتفاقات بين الجانبين، ولكن قد يتبدل هذا الحال غداً"، مشددا على أنه "يتعين ان نغادر هذه السياسة المزاجية بالعلاقات بين الجانبين، ويجب أن تستند إلى مبادئ الدستور العراقي، وان يكون التعامل على مستوى المؤسسات الرسمية، وألا تكون تلك العلاقات يوما جيدا وآخر سيئا".

وأضاف أنه "كما ينبغي أن تمثل أربيل اقليم كوردستان كافة، يتعين أن تمثل بغداد جميع العراق، وأن يترسخ هذا المفهوم لدينا بأن العمق الاستراتيجي لإقليم كوردستان هو بغداد"، مؤكدا أنه "يجب أن يحصل تفهم داخل المؤسسات العراقية بان العراق اتحادي واقليم كوردستان كيان دستوري ينبغي احترامه داخل البلاد".

وعن قانون النفط والغاز الذي لم يتم تشريعه منذ العام 2023 ولغاية الآن، قال طالباني إن العراق دولة تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل ولكنها لا تمتلك قانوناً ينظم الثروات الطبيعية في البلاد.

ووصف عدم إقرار هذا القانون بأنه "كارثة"، مردفا بالقول إنه "في حال تشريعه يمكن أن يكون الدستور الاقتصادي للعراق".