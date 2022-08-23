بافل طالباني يناقش مع بلاسخارت "المأزق السياسي في العراق"

شفق نيوز/ استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني اليوم الثلاثاء في السليمانية الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين پلاسخارت.

وقال بيان صادر من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز ان الاجتماع ناقش المستجدات السياسية والمأزق السياسي في العراق وتوحيد جهود الحوارات والحوار الوطني.

واضاف ان طالباني شدد على ضرورة إيجاد حل دستوري وسياسي للقضايا، وقال إن الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم وينسق لإنجاح الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع الأطراف السياسية التي ستخرج البلاد من هذا الوضع غير المرغوب فيه.

وحول الاوضاع في اقليم كوردستان قال بافل جلال طالباني ان الاتحاد الوطني الكردستاني لم يؤيد تأجيل الانتخابات وانما نريد قانونا عصريا يناسب الاوضاع في الاقليم وتوافق وطني. جميع الأطراف.