قوباد طالباني يفتتح مشروعاً يوفر 1500 فرصة عمل بالسليمانية ويؤكد: لن نتأثر بالصواريخ

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، دعم حكومة الإقليم مشاريع القطاع الخاص، خصوصا تلك التي توفر فرص عمل للطاقات الشبابية.

وقال طالباتي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، خلال افتتاحه معرض مؤسسة (ڤيم) لتوفير فرص العمل في السليمانية: "سُعدنا أن نكون اليوم في مشروع يوفر قرابة 1500 فرصة عمل للشباب في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "قرابة 6000 شاب يتنافس حول مقاعد العمل المتوفرة، لكن بصورة شفافة ومهنية وعلمية"، مشيراً إلى أن "أغلب مؤسسات القطاع العام تبحث عن طاقات تمتلك خبرة في مجال الاختصاص، إلا أن هذه المؤسسة ستتعامل مع الطاقات الذاتية للشباب".

وفي شأن منفصل، أشار طالباني، إلى أن "التحقيقات مستمرة في ملابسات حادثة القصف الذي تعرضت له حقول الغاز في منطقة جمجمال"، مردفاً بالقول: "ننتظر نتائج التحقيقات الجارية في ملابسات حادثة القصف الذي استهدف حقول كورمور للغاز في قضاء جمجمال".

وختم حديثه بالقول إن "حادثة القصف لم تخلف اية خسائر مادية او بشرية، لكن لها تأثيرات معنوية وأبناء شعب كوردستان والشركات العاملة في حقول كورمور لديها إرادة قوية ولن تتأثر بإطلاق بعض الصواريخ من هنا وهناك".

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، أمس الجمعة، إلى قصف صاروخي جديد بـ"الكاتيوشا"، هو الثاني من نوعه خلال 72 ساعة.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، الخميس الماضي، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.