قوباد طالباني يدين قصف مطار السليمانية ويهاجم جوتيار عادل

شفق نيوز/ أدان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندين بشدة الهجوم على مطار السليمانية الدولي"، مشيرا إلى أن "استهداف مطار مدني ليس خرفا للسيادة العراقية فقط بل يُعد تصعيدا خطيرا على حياة المواطنين".

وأضاف "في الوقت نفسه نوضح لاهالي اقليم كوردستان بان جوتيار عادل ليس متحدثا باسم حكومة الإقليم بل هو يمثل حزبا داخل الحكومة ولا يحق له ابدا التحدث باسم الحكومة وندين بيانه الأخير".

من جهته؛ أكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر أن مساء اليوم تعرض مكان في أطراف مطار السليمانية الدولي لغارة جوية.

وقال هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "لله الحمد ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة للغارة الجوية التي تعرضت لها السليمانية".

وأضاف ابو بكر؛ "نيابة عن محافظة السليمانية ندين هذا الاعتداء على الذي يريد زعزعة الأمن والسلام في محافظتنا".

واشار الى ان حماية و سلام المواطنين وأمن واستقرار السليمانية واجبا علينا جميعًا ، لذا نطلب من الجميع التعاون ؛ لمنع حدوث هذه الحوادث الغير المرغوب فيها، مرة أخرى نطمئن الجميع بان مطار السليمانية الدولي آمنان و مع الجهات ذات الصلة نحاول باستمرار تذليل العقبات التي نشأت أمام مطار السليمانية الدولي.

وتابع "مرة أخرى ندعو جميع الأطراف السياسية إلى إنهاء خلافاتهم وعدم جعل كردستان ضحية لنزاعاتهم، كما ندعو دول المنطقة بأن لا تجعلوا السليمانية وكردستان مكانا لتقرير أجندتهم الخاصة".