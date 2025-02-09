قوباد طالباني يجري زيارة خاطفة للمعتصمين بالسليمانية ويؤكد حل مشكلة الرواتب

شفق نيوز/ زار نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الأحد، خيمة اعتصام المعلمين والموظفين المضربين في السليمانية، حيث استمع إلى مطالبهم واطّلع على أوضاعهم الصحية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن "طالباني زار خيمة الاعتصام في وقت مبكر من صباح اليوم، بينما كان بعض المعلمين لا يزالون نائمين بسبب الإجهاد الناتج عن استمرار الاعتصام".

وأضافت أن "طالباني أعلن دعمه لمطالب المعلمين، في حين اهدى معطفه الشخصي للسيدة "باكیزه" ، إحدى المعلمات المعتصمات بهدف أن ترتديه وتحتمي به من برودة الطقس"، مبينة أن "زيارة طالباني جاءت خصيصًا للاستفسار عن الحالة الصحية للمعتصمين والإنصات إلى مطالبهم".

وتابعت أن "طالباني أكد ان مشكلة رواتب عام 2025 حلت وسيتم تزويد بغداد بجميع رواتب الموظفين في وقتها كل شهر دون تأخير".

ويأتي ذلك في ظل استمرار اعتصام 12 معلمًا وموظفًا في السليمانية منذ 13 يومًا، حيث امتنعوا عن تناول الطعام مطالبين بصرف رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي تصعيد جديد، توجه اليوم عدد من الموظفين في السليمانية إلى أربيل في خطوة احتجاجية لدعم مطالب المعتصمين.

وتتزايد الضغوط على الحكومة للاستجابة لمطالب المعتصمين، في وقت يشهد إقليم كوردستان تحديات اقتصادية تلقي بظلالها على الوضع المعيشي للموظفين والمعلمين، مما يجعل هذه الاحتجاجات محط أنظار الرأي العام.

ويعاني إقليم كوردستان من أزمة مالية أثرت على انتظام صرف الرواتب، ما أدى إلى احتجاجات متكررة من قبل الموظفين في القطاعات المختلفة.