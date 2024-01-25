قوباد طالباني: يجب أن نكون اقوى من الطائرات المسيرة والصواريخ من هذا الطرف او ذاك

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، الى التعاون بين المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال الذين يملكون أفكارا إبداعية لإنشاء قطاع اقتصادي ناجح في إقليم كوردستان والعراق على نحو عام.

وقال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني خلال كلمة افتتح بها فعاليات لمنتدى الدولي للإبداع والعمل في محافظة السليمانية بمشاركة 300 شخصية من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والمبدعين، وتابعتها وكالة شفق نيوز إنه "يجب أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات الحكومية مع أصحاب العمل والذين يملكون أفكارا إبداعية في قطاع التجارة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ليتمكنوا من تأسيس شركاتهم وتسيير أعمالهم بسهولة وبالتالي توفير فرص العمل للآخرين".

وأعرب طالباني عن "سعادته بوجود المشاركين من القناصل وممثلي الدول ورجال الأعمال والمبدعين وممثلي الحكومة في فعاليات المنتدى"، مبينا اننا "هنا لكي نجد الحلول الجديدة المبدعة للمشاكل".

وأوضح "لسنا البوم هنا لمناقشة المشاكل فقط والاستماع الى مقترحات الحلول فقط، بل نحن هنا لكي نشخص العراقيل التي تعرض تطوير اقتصادنا واسواق العمل هنا وفي العراق ايضا، ويجب علينا تحديد العراقيل بشكل جدي وايجاد الحلول المناسبة الذكية لها معاً، وانا انتظر افضل النتائج من هذا المنتدى لتطوير الواقع الاقتصادي والبنية التحتية لإقليم كوردستان".

واكد نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على "ضرورة تطوير الواقع الاقتصادي"، مبينا بالقول "وصحيح هناك مشاكل كثيرة سياسية واقتصادية وامنية، لكن انا متاكد باننا سنتجاوز كل تلك المشاكل والتحديات وسننجح في معالجتها".

وتابع قوباد طالباني "نحن نعيش في منطقة مليئة بالتوترات التحديات، وقد لا نكون اقوى من اعدائنا لكننا يجب ان نكون اذكى منهم، ونكون اقوى من الطائرات المسيرة والصواريخ من هذا الطرف او ذاك، وبهذا نتغلب على جميع التحديات التي تواجهنا، مؤكدا أن "عن طريق الاعتماد على شعبنا نستطيع الانتصار ولن تكون هناك اية عقبات تمنع وصولنا الى بر الأمان".