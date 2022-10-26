قوباد طالباني و وزراء الإتحاد الوطني يعلقون حضورهم لجلسات مجلس وزراء الإقليم

شفق نيوز/ افاد مصدر من الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء الإقليم، وعددا من وزراء الحزب قاطعوا اليوم الأربعاء الجلسة الاعتيادية لمجلس وزراء الإقليم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان، السبب وراء هذه المقاطعة هو وجود مشاكل بين الاتحاد الوطني و مجلس وزراء الإقليم، و قلق الاتحاد الوطني من المجلس، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني أبلغ مجلس وزراء الاقليم بهذا القلق والمشاكل و لن يعودوا للمشاركة في الجلسات حتى حل هذه المشاكل.

واضاف المصدر انه "بشأن جلسة اليوم الأربعاء فسيشارك فيها وزير التخطيط و الثقافة من وزراء الاتحاد الوطني".