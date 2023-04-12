قوباد طالباني: نحاول حل مشكلة الرحلات الجوية مع تركيا دبلوماسياً وانتظروا النتائج

شفق نيوز / كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الأربعاء، عن بذل جهود لحل مشكلة الرحلات الخاصة بمطار السليمانية مع تركيا دبلوماسياً، في حين أكد أن مواطني إقليم كوردستان سيتضررون في حال "أخل" أحد طرفي الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل بتنفيذه.

وقال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني في بيان نشره على صفحته الشخصية "فيس بوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان استقبل، اليوم، القنصل العام البريطاني في اقليم كوردستان روزي كيف، وتمت مناقشة مشكلة إيقاف بعض الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي".

وأكد طالباني انه "اوضح مضمون القضية للقنصل العام البريطاني"، مبيناً أن "جهوده الدبلوماسية لحل القضية مستمرة"، معربًا عن "تفاؤله بأن هذه الجهود ستكون لها نتائج مرضية".

وفي جانب آخر من اللقاء "تم بحث الاتفاق النفطي بين اقليم كوردستان وبغداد".

ونقل البيان عن طالباني قوله إنه "يجب على الجانبين الامتثال الكامل لمضمون الاتفاق، وان لم يلتزم أحد الطرفين بتنفيذ الاتفاق، سيكون الخاسر الرئيسي هو مواطنو كوردستان".

وأصبح مطار السليمانية "حديث الساعة" بعد اغلاق تركيا لمجالها الجوي مع المطار الدولي لدواعٍ امنية خاصة بانقرة واتهامات ساقتها ضد إدارة المطار وتهديد الأمن القومي التركي، اعقب ذلك تعرض مطار السليمانية الدولي يوم الجمعة نيسان 2023، الى قصف بطائرة مسيرة لم يسفر عن سقوط ضحايا واصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا، فيما اثار الحادث جدلا عراقيا واتهامات لتركيا باستهداف المدنيين