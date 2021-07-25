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قوباد طالباني مشرفاً على جميع المعابر الحدودية في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-25T15:15:30+0000
قوباد طالباني مشرفاً على جميع المعابر الحدودية في كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مسؤول مكتب علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، اليوم الاحد، تكليف نائب رئيس حكومة كوردستان قوباد طالباني بالاشراف على جميع المعابر الحدودية في الاقليم. 

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه من اجل السيطرة على المعابر الحدودية قامت الحكومة بتشكيل لجنة وتكليف نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، مشيراً في ذات الوقت إلى تشكيل قوة له من وزارة الداخلية من اجل هذا الامر وهي تعمل منذ فترة على تنفيذ الاوامر بهذا الشأن.

وأوضح أن مسألة التهريب لا علاقة لها بالحزبين الرئيسين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بل لها علاقة بحكومة الاقليم ويتم العمل على السيطرة عليه، مبيناً أن ممثل الحكومة قوباد طالباني مكلف بالاشراف على جميع المعابر الحدودية.

وبشأن آخر التطورات داخل الاتحاد الوطني، أكد حسين أن الاتحاد الوطني سيبقى قوياً من اجل أن نستطيع ان نبقي العملية السياسية في كوردستان قوية"، مبيناً أن "الاتحاد الوطني حليفنا في الحكومة وفي العملية السياسية في اقليم كوردستان".

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