قوباد طالباني: مستعدون لاتفاق حقيقي لتشكيل الحكومة وشراكة تمتد من البصرة الى زاخو

شفق نيوز- السليمانية

أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم السبت، استعداد القوى السياسية للدخول في اتفاق حقيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية بما يخدم مصالح جميع العراقيين.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هناك دعوات متواصلة من أطراف سياسية وأصدقاء للإسراع في تشكيل الحكومة، مبيناً أن الاستعدادات قائمة للتوصل إلى تفاهمات جادة تفضي إلى تشكيل كابينة حكومية جديدة.

وأضاف أن "الاستعداد موجود للتوصل إلى اتفاق حقيقي"، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة التفاهم والشراكة بين القوى السياسية لتجاوز التحديات القائمة.

وأكد نائب رئيس حكومة الإقليم ضرورة تعزيز دور إقليم كوردستان ضمن المنظومة الاتحادية العراقية، قائلاً إن "علينا أن نكون جزءاً فاعلاً من بغداد"، في إشارة إلى أهمية توطيد التعاون والتنسيق بين أربيل والحكومة الاتحادية.

وأشار طالباني إلى أن رؤية إقليم كوردستان تقوم على بناء علاقات متينة مع مختلف المحافظات العراقية، موضحاً أن الإقليم يسعى إلى إقامة شراكة قوية ومؤثرة تمتد "من البصرة إلى زاخو"، بما يعزز الاستقرار والتنمية والتعاون المشترك في عموم البلاد.

واختتم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المشترك بين بغداد وأربيل لترسيخ أسس الشراكة الحقيقية ومعالجة الملفات العالقة بما يخدم مصالح المواطنين في جميع أنحاء العراق.

رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ما تزال الكابينة الحكومية العاشرة تراوح مكانها وسط خلافات سياسية متواصلة بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.