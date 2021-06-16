قوباد طالباني: مجلس الوزراء العراقي أطلق حصة الإقليم من الموازنة

شفق نيوز/ أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء أن مجلس الوزراء الاتحادي قرر اطلاق حصة الإقليم من الموازنة المالية للعام 2021.

وقال طالباني في كلمة له اليوم على هامش انعقاد معرض HITEX في أربيل، إن: مجلس الوزراء العراقي قرر امس اطلاق موازنة الاقليم (..) نتمنى ان تكون هذه الخطوة صفحة جديدة في العلاقات بين بغداد واربيل

واضاف ايضا : نتمنى ان تخفف هذه الخطوة التحديات التي تواجه الاقليم.

وبخصوص اهمية معرض هيتيكس قال : ليس الهدف جعل الحكومة الكترونية وانما ان يكون هناك حكم رشيد.

وقال أيضا : قبل الاستفادة من التكنولوجيا لم نكن نعلم عدد الموظفين وكيف هم وأين هم ؟ ولكن عندما بدأنا بنظام البايومتري استفدنا كثيرا من علوم التكنلوجيا.

وتابع بالقول: كنا نريد الوصول الى معرفة كم ندفع من الرواتب وكيف ندفع؟، مردفا بالقول: نريد ان نعلن انه قريبا سنقوم بتوزيع 475 الف "يو بي أن" على الموظفين.

وزاد بالقول إن: هذا سيسهل علينا الكثير من الأمور في القضاء على الذين يتقاضون راتبين او ثلاثة رواتب في آن واحد.

واستطرد قائلا: نريد تسريع عملية تسجيل الشركات لانه حاليا العملية تستغرق ما بين 28 الى 31 يوما اذا لم يكن لديك اية مشاكل ولكن نسعى الى جعل عملية التسجيل خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه العملية ربما تضرب بمصالح بعض الاطراف او المؤسسات ولكن نحن مصرون على تنفيذ البرنامج.

واعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقات الإقليم في الموازنة الاتحادية.

وقال بارزاني في تغريدة على موقع تويتر اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ "تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي ⁦‪مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحا

واضاف أنه "يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021".