قوباد طالباني متفائل "جداً" بالتوصل الى حل جذري لمسألة رواتب كوردستان

شفق نيوز/ قال قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد إن مشكلة رواتب الموظفين تتجه نحو الحل بالاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي خلال زيارته لإدارة "رابرين" تابعته وكالة شفق نيوز، إن وفد حكومة اقليم كوردستان في بغداد ذهب لمناقشة موضوع نفط كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ونتمنى ان يتم التوصل الى اتفاق ليتم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان وفقا للتعليمات والضوابط التي يتم الاتفاق عليها، لكي تزيد واردات اقليم كوردستان والعراق.

وحول رواتب القوات الامنية، بين قوباد طالباني انه سيتم ارسال قوائم اسماء القوات الامنية الى الحكومة الاتحادية وبعد تدقيق قصير لها سيتم صرفها، مردفا بالقول إن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تأخير الرواتب، وخلال الأشهر المقبلة لن يتم ذلك.

وتابع بالقول "أنا متفائل جداً بأن موضوع الرواتب يتوجه نحو الحل النهائي وخلال الاشهر المقبلة لن تبقى هناك مشكلة اسمها الرواتب، والآن نحن نتجه مع الحكومة الاتحادية نحو حل هذه المشكلة بشكل نهائي".