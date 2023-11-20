قوباد طالباني: ليس من أولويات الكورد الابتعاد عن العراق لكن الدستور أصبح كـ"قائمة طعام"

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يوم الاثنين، أن الابتعاد عن العراق ليس من أولويات القيادات الكوردية، فيما وصف الدستور العراقي بأنه أشبه بـ"قائمة طعام".

وقال طالباني في كلمة خلال المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي انطلقت فعالياته يوم أمس في دهوك، وحضرته وكالة شفق نيوز "ليس من أولوياتنا الابتعاد عن العراق ويجب أن نعمل بشكل متوازي معاً، ووجود دستور كوردستان ضروري لحل المشاكل العالقة".

وأضاف "وجود دستور في كوردستان ضروري لتنظيم العمل داخل الإقليم، لكن ذلك لم ينجح مع الحكومة الاتحادية ولم نحصل على حقوقنا"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من المشاكل العالقة مع بغداد كملف النفط والغاز وغيرها لكن تنظيم العلاقات مع الحكومة الاتحادية ضروري".

وتابع طالباني "هناك العشرات من الأحزاب السياسية في العراق ولكل حزب رؤى مختلفة حول النظام الفيدرالي في العراق، كما أن الدستور العراقي أصبح مثل قائمة تقديم الطعام في المطاعم".

وأشار إلى أنه "منذ العام 2014 ولغاية العام 2018 لم ترسل بغداد أي أموال من الموازنة إلى إقليم كوردستان ونحن نتساءل أين ذهبت هذه الأموال من حصة الإقليم في هذه السنوات؟".

وأكد طالباني "تحدثت مع بعض السياسيين والنواب في بغداد وقلت إن كانت تلك المبالغ صرفت للمشاريع الخدمية في بقية محافظات العراق مثل البصرة أو ذي قار وغيرهما فلا مشكلة لدينا وسنعتبرها بمثابة هدية لهم لكنهم اعترفوا ليّ بأنه لم صرف أي مبلغ من تلك الأموال في مجال الخدمات، لذلك فإن المشاكل العالقة مع بغداد تتطلب منا أن نكون أقوياء وقوتنا تكمن بأن نكون موحدين".